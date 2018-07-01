Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine taziye ziyareti

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçen 20 Haziran'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in mevlidine katıldı.

Şehit Özdemir için Malatya'nın Hekimhan İlçesi'ne bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu, mevlit okutuldu. Mevlit programına katılan Bakan Tüfenkci, şehit Özdemir'in babası Zekeriya Özdemir'e taziye dileklerini iletti. Bakan Tüfenkci, terörle mücadeledeki kararlığa değinerek, "Bizler yeni dönemde de terörle mücadele konusunda aynı kararlılıkta olacağız, bir daha bu vatana şehit cenazesi gelmemesi için terörün kökünü kazıyacağız. Rabbim vatanımızı ayakta tutmak için canla başla mücadele eden askerimizi, polisimizi tüm güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin, şehadet şerbetini içen Ali Seydi kardeşimiz ve tüm şehitlerimizin ruhunu şad, bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin" dedi.

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