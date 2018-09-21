Bakan Selçuk, Siverekli öğrencilerin başarısını dinledi

SİVEREK (Şanlıurfa),()- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’daki ziyaretleri kapsamında zor şartlar altında üniversite kapılarını aralayan ve başarı öyküleriyle takdir toplayan Siverekli öğrenciler bir araya geldi.

İlk resmi ziyaretini Şanlıurfa’da gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Siverek’te bir yandan dağlarda çobanlık yapıp, diğer yandan üniversite sınavlarına hazırlanan ve Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Musa Keçikıran, tarlada mevsimlik işçi olarak çalışırken sınavlara hazırlanarak Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazanan Songül Şen, Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü kazanan Esra Kalemli, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazanan Gizem Uzunalan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanan Keziban Çakmak ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak öğrencilere çay içip sohbet eden Bakan Selçuk, “Sıra dışı gençler, nasıl bunu başarmışlar? Türkiye’deki birçok genç çocuğumuza örnek olabilecek kadar nasıl çalışmışlar? Sizin hedefleriniz ne, hayalleriniz ne, çok merak ettim, Urfa’ya gelip de sizlerle görüşmemek olmaz diye düşündüm” diyerek bu buluşmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti. Öğrencinin başarısında ailenin rolüne işaret eden Bakan Selçuk, “Bu başarılar sadece şahsi girişimle, arzuyla, istekle olmuyor. Ailenin de doğrudan veya dolaylı desteğiyle oluyor. Onların emeklerine de büyük saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Oldukça samimi bir ortamda geçekleşen sohbette Bakan Selçuk daha sonra öğrencilerden başarı hikâyelerini dinledi. Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü kazanan Esra Kalemli, anne ve babasız olarak hayatla mücadele ettiğini, mezun olduktan sonra dershaneye gitme imkânı bulamadığı için halk eğitimi merkezinin açtığı ücretsiz kurslara katıldığını belirleterek, “Öğretmen ve yöneticilerimizin bizlere tanıdığı imkânlar sayesinde çalıştım çabaladım. Ben hep sağlıkçı olmak istedim. Hayat kurtarmak istiyorum. Öyle de oldu. İnşallah kendimi geliştirerek daha üst mevkilere kadar gelebileceğim” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazanan Songül Şen, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazanan Gizem Uzunalan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümünü kazanan Keziban Çakmak da halk eğitimi merkezinin açtığı kurslara devam ederek üniversiteyi kazandıklarını bu imkânları sağlayanlara minnettar olduklarını aktardı.

ÇOBAN DİŞ HEKİMLİĞİNİ KAZANDI

Dağlarda çobanlık yaparak bir yandan evine ekmek götürürken bir yandan da üniversite sınavına hazırlanarak Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Musa Keçikıran ise, alın teri döktüğü baba mesleğinden gururla söz ederek, “İşimiz gücümüz hayvanlarla. Sabah kalkıyoruz yemini veriyoruz hayvanların. Sonra doğru halk eğitim merkezine. Allah onlardan razı olsun. Ücretsiz kurs açmışlar. Müdüründen öğretmenine kadar herkes bizimle ilgilendi, kaynak kitap yardımında bulundular. Böylece derslerdeki açığımızı kapatıyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Ondan sonra yine eve geliyorduk. Gecelere kadar çalışıyorduk hedeflerimiz için. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bize özel dershanelerin sağlayamadığı olanakları sağladılar. Çok şükür kazandık” dedi.

Bakan Selçuk, görüşmenin özel bölümünde gençlerin taleplerini not aldı ve önerilerini dinledi. Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Bakan Selçuk, vedalaşmadan önce birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyecanlı başladıkları görüşmeden mutlu bir şekilde ayrılan öğrencilere Bakan Selçuk’un talimatıyla birer dizüstü bilgisayar hediye edileceği belirtildi.

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