Bakan Selçuk Aydın'da

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın (perşembe) bir dizi açılış ve ziyaret için Aydın'a gelecek.

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi seçimleri sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk, bakan olarak ilk kez, 18 Ekim Perşembe günü baba ocağı Aydın'a gelecek. Bakan Selçuk ilk ziyaretini saat 10.00'da, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e gerçekleştirecek. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçecek olan Selçuk, saat 11.30'da, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını yapacak. Bakan Selçuk, 12.30'da, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi açılışına katılacak. Saat 14.00'te ise Aydın Ticaret Odası'nda sivil topluk kuruluşları ve kadın girişimcilerle buluşacak. Bakan Selçuk, saat 15.30'da Köşk ilçesinde incir işletmesini, saat 16.00'da Köşk Belediyesi'ni, saat 17.30'da ise Efeler ilçesindeki huzurevini ziyaret edecek. Bakan Selçuk, saat 19.00'da Akarsu Park'ta şehit ailesi ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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