Bakan Selçuk 16 Şubat'ta Manisa'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret için yarın (cumartesi) Manisa'ya gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa programı kapsamında havayoluyla yarın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inecek, ardından karayoluyla Manisa'ya gelecek. Saat 10.00'da Manisa Polisevi'nde milletvekilleri, iş insanları, hayırseverler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Bakan Selçuk sırasıyla Manisa Valiliği'ni, Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılacak. 17.30'da ise, karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket ederek, havayoluyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gidecek.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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