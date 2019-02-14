Bakan Pekdemirli, Muğla'ya geliyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Muğla'ya gelecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, bugün akşam Nevşehir'den havayoluyla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelecek. Bakan Pekdemirli, 15 Şubat Cuma günü saat 09.30'da, sırasıyla Bodrum'daki bir balıkçılık tesisini, Milas Süt Birliği Tanzim Satış Mağazası'nı, Yatağan'daki bir zeytinyağı tesisini ve Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de esnafı ziyaret edecek. Bakan Pekdemirli, saat 15.00'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tarım sektörü temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantının ardından karayoluyla Aydın'a hareket edecek.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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