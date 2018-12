Bakan Pekcan: Şahin’in sonuç odaklı ve başarılı çalışmalarına şahit olduk

GAZİANTEP’e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le, makamında görüştü. Bakan Pekcan, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gününden bu yana Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sonuç odaklı ve başarılı çalışmalarına şahit olduk, takdirle yanında olduk” dedi.

PEKCAN: ANTEP’İN TÜRKİYE SINIRLARI DIŞINA DA KATKILARI VAR

Ticaret Bakanı Pekcan, muhteşem ev sahipliğinden dolayı Gazianteplilere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Pekcan, “Çok yoğun bir programımız var, ancak yapılacak çok şey var. Keşke vaktimiz olsa da daha fazla birliktelikler gerçekleştirebilsek. Antep bizim için önemli, Antep bölgemiz için önemli, sadece Türkiye sınırları için değil, Türkiye sınırları dışına da Antep’in katkıları önemli. Biz Antep’in ihracatçı yönüne her türlü desteği vermeye her zaman hazır olduk daha da hazır olmaya devam edeceğiz. Gaziantep Türkiye’nin ihracat sıralamasında 6’ıncı sırasında yer almaktadır, ben inanıyorum ki Gaziantep‘i üst sıralarda göreceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gününden bu yana belediye başkanımızın her zaman sonuç odaklı ve başarılı çalışmalarına şahit olduk. Her zaman takdirle yanında olduk. İnşallah şimdi de Antep için el ele vereceğiz, beraber daha güzey şeyler yapacağız. Antep‘e katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ŞAHİN: BÖLGENİN TİCARET MERKEZİ OLACAĞIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Şehrimizde; hem iş dünyasıyla gelinen nokta, hem de yılsonu değerlendirmesini bakanımızın başkanlığında yaptık. 2019 yeni bir yıl, yeni bir umut. Yeni yılda sizin vereceğiniz mesajlarla bölgemiz ve ülkemiz çok daha kuvvetli çalışmalara devam edecek. Sınır kapısı Karkamış’ta daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımızın başkanlığında mayın temizlemesinden tutun ilçedeki tüm ihtiyaçları gideren önemli kapı çalışmaları yapıldı, bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Valimizle 10 gün önce oraya gittiğimizde eksiklikleri gördük. Tır garajına yönelik çalışmaları bakanımıza göstereceğiz. Günde 500 tır sırada bekliyor, bu da şehrin ne kadar büyük bir sınır ticareti ve ticaretin bölgesel başkenti olduğunu gösteriyor. Bakanımız biz çok umutluyuz, Suriye meselesi hal yoluna girmek üzere, buradaki kaos bittiği zaman bölgenin ticaret merkezi, bölgenin üretim merkezi, bölgenin fuar merkezi, bölgenin finans merkezi olacağız, bütün rakamlar bunu gösteriyor” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına başkan Şahin, bakan Pekcan’a hediye takdim etti.

