YENİDEN

------------------



Sayın Yaziişleri Müdürleri,



'Bakan Pakdemirli, Muğla'ya geliyor' başlıklı haberi, soyisimde sehven yapılan bir harf hatası nedeniyle düzelterek, yeniden yayınlıyoruz.

-----------------------------------------------------------

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Muğla'ya gelecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün akşam Nevşehir'den havayoluyla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelecek. Bakan Pakdemirli, 15 Şubat Cuma günü saat 09.30'da, sırasıyla Bodrum'daki bir balıkçılık tesisini, Milas Süt Birliği Tanzim Satış Mağazası'nı, Yatağan'daki bir zeytinyağı tesisini ve Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de esnafı ziyaret edecek. Bakan Pakdemirli, saat 15.00'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tarım sektörü temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantının ardından karayoluyla Aydın'a hareket edecek.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAFLI