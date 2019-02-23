Bakan Kurum, Konya Büyükşehir’in ilçelerdeki yatırımlarını açacak

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir’de yaptırılan Şehir Konağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Seydişehir’de yaptırılan Atıksu Arıtma Tesislerinin açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Beyşehir Şehir Konağı ile bakanlık koordinasyonunda yaptırılan Seydişehir Atıksu Arıtma Tesislerinin açılışını gerçekleştirecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin 28 ilçeye 2 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, yapılan yatırımlarla ilçelerin çehresinin değiştiğini ifade etti. Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınması için yeni dönemde de ilçe belediye başkanlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, Beyşehir’de tamamladıkları Şehir Konağı ile Seydişehir’de tamamladıkları Atıksu Arıtma Tesislerinin 24 Şubat Pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından hizmete açılacağını dile getirdi. Bakan Kurum’un Beyşehir ve Seydişehir’de açılışların yanı sıra vatandaşlarla da bir araya geleceğini kaydeden Başkan Altay, açılışı yapılacak eserlerin Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

BEYŞEHİR ŞEHİR KONAĞI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir’e kazandırılan Şehir Konağında, yüzme havuzu, spor salonu, meslek edindirme kurs alanları ve çok amaçlı salonlar bulunuyor. 3 milyon 100 bin liraya mal olan Şehir Konağı, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak hizmet verecek. Beyşehir Şehir Konağı 24 Şubat Pazar günü saat 14.00’te açılacak.

SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir’de hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisleri temiz ve sağlıklı çevre oluşumuna katkı sağlarken arıtılan sular tarımsal sulamada kullanılacak. 45.3 milyon liraya mal olan tesisin proje bedeli; yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9 Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı. Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi, 2025 hedef yılına göre 46 bin kişiye hizmet verecek şekilde ve günlük yaklaşık 6 bin metreküp kapasiteli İleri Biyolojik (Azot ve Fosfor giderimli) Atıksu Arıtma Tesisi olarak dizayn edildi. Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi, 24 Şubat Pazar günü saat 15.30’da açılacak.

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