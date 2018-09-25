Bakan Kasapoğlu, 28 Eylül'de Kula'da

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Eylül Cuma günü, Manisa'nın Kula ilçesinde şehiriçi doğalgaz dağıtım hattı borularının döşenmesi için yapılacak törene katılacak.

Kula Belediyesi ile projeyi yürütecek şirket arasında gerçekleştirilen protokol sonrası, şehiriçi doğalgaz dağıtım hattı için ilk kazma 28 Eylül Cuma günü vurulacak. Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi'nden başlayacak şehiriçi doğalgaz dağıtım hattı için tören düzenlenecek. Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, ilk kazmanın vurulacağı törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağını belirtti.

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

FOTOĞRAF