Bakan Kasapoğlu, 27-28 Eylül'de Manisa'da

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 27- 28 Eylül'de Manisa'da bir dizi programa katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın (perşembe) saat 10.00'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket edecek. Bakan Kasapoğlu, İzmir'den karayoluyla Manisa'ya geçecek. Manisa Valiliği'ni ziyaret edecek Bakan Kasapoğlu, sonrasında esnaf ziyareti de gerçekleştirecek. Bakan Kasapoğlu, saat 14.00'te, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na konuk olacak. Saat 14.45'te ise Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, 15.30'da Şehzadeler Gençlik Merkezi'ni, saat 17.00'de Saruhanlı Belediyesi'ni, saat 19.30'da Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nu ziyaret edecek. Geceyi Manisa'da geçirecek Bakan Kasapoğlu, 28 Eylül Cuma günü ise Kula'ya geçecek. Bakan Kasapoğlu sırasıyla saat 09.30'da Turgutlu Şehit Tolga Artu Gençlik Merkezi'ni, saat 11.00'de Kula Şehitliği'ni ve Kula Kaymakamlığı'nı, saat 11.30'da Kula Belediyesi'ni, saat 12.00'de Ak Parti Kula İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, Kurşunlu Camii'nde Cuma Namazı'nı kılacak. Bakan Kasapoğlu, saat 14.00'te ise doğalgaz merkez şebeke ilk kazma törenine katılacak. Öğle yemeği arası verecek Bakan Kasapoğlu, okul ve Kula Spor Kompleksi ziyareti sonrası kentten ayrılacak.

MANİSA, ()

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