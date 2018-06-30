Bakan Fakıbaba'dan Şanlıurfa'ya teşekkür ziyareti

ŞANLIURFA, () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim bölgesi olan Şanlıurfa'ya gelerek 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partilerine destek veren esnaflara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kent protokolü tarafından karşılanan bakan Fakıbaba, ziyareti kapsamında Balıklıgöl ve Haşimiye bölgesindeki tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'ın eşlik ettiği Bakan Fakıbaba, 24 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçim'indeki desteklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.

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