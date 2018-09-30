Bakan Ersoy ve Başkan Türel Konyaaltı Sahili'ni gezdi

ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Konyaaltı Sahili'ni gezdi. Bakan Ersoy, Konyaaltı Sahili'nin Antalya'ya çok yakıştığını belirterek, Başkan Türel'i tebrik etti.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, dünyanın en önemli yönetmen ve sinema sektör temsilcilerinin bulunduğu önemli isimlerle Su Otel'de kahvaltı yaptı. Bakan Ersoy kahvaltının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kente kazandırdığı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezdi. Bakan Ersoy, Başkan Türel'in kullandığı araca binerek, Konyaaltı Sahili'ne geçti. Sahil Antalya Yaşam Parkı gezisine Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve sanatçı Yavuz Bingöl de katıldı.

ANTALYA'YA YAKIŞAN ÇALIŞMALAR

Konyaaltı Varyantı'ndan başlayan sahil gezisi, Boğaçayı'na kadar sürdü. Sahilde yapılan çalışmaları adım adım inceleyen Bakan Ersoy, Boğaçayı Projesi alanını da inceledi. Başkan Türel, Boğaçayı alanına yapılacak film platoları ve liman bölümleri ile ilgili Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkan Türel'in çalışmalarının Antalya'ya yakıştığını ve son derece başarılı olduğunu belirterek, “Antalya, dünyadaki turizm şehirleri arasında bu projelerle daha çok öne çıkıyor. Bu nedenle Başkan Türel'e emeği için teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum" dedi.

ANTALYA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA TAŞINDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Bakan Ersoy'un Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı beğenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Türel, yapılan çalışmaların kentin fiziksel değişimine ve gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de Antalya'yı önemli bir noktaya taşıdığına dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI