Bakan Ersoy, Alan Başkanlığı'nın 'Siper' standını gezdi

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, 23'üncü EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan 'Siper' standı büyük ilgi gördü. Standı gezen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den bilgi aldı.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünya'nın yakından takip ettiği EMITT fuarında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'da, 'Siper' standı ile tarihi alan’ın kültürel, turistik ve tarihi değerlerini tanıttı. Alan Başkanlığı'nın 'Siper' standı'na yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, Çanakkale Muharebeleri’nden kalan askeri kültür varlıklarının sergilendiği müze bölümünde, savaş dönemine ait materyalleri görme imkanı buldu.

BAKAN ERSOY, 'SİPER' STANDINI GEZDİ

EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışı'nın ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Siper' standını gezdi. Bakan Ersoy, stand'la ilgili Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den bilgi aldı.

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