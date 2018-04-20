Bakan Elvan’dan müjde

MERSİN, () – MERSİN Ticaret Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile yönetimi kurulu üyeleri Ankara’da ziyaret ettikleri Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan kentle ilgili müjdeli haberlerle döndüklerini söyledi.

MTSO Meclis Başkanı İzol ve Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan başkanlığındaki heyet tanışma ve yeni dönem çalışmaları anlatmak için Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi. Bakanlıkta yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan ana hedeflerini anlattı. Heyettekiler kendilerini tanıtıp sektörel sorunlarını dile getirmelerinin ardından Mersin projeleri masaya yatırıldı. Görüşmede, MTSO yönetimi ve meclisini kutlayan Bakan Elvan, "MTSO’nı Mersin’in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak görüyorum. Yeni oluşan yönetimin Mersin’de birlik ve beraberliği sağlayacak bir misyonla yola çıkmasını da çok önemsiyorum. Birlikteliğin beraberinde başarı getirdiğine inanan biriyim. İnsanların birbirinden farklı düşünce yapısına sahip olmaları son derece doğal, aslında bu farklılıklar bizim zenginliğimiz, önemli olan farklı düşüncelerin bir araya gelerek ortak akılda buluşması. Bu, bizim kalkınmamız için son derece önemli" dedi.

Görüşme, Mersin’de yürütülen projelerin son durumuna yönelik değerlendirmelerle devam etti. Üzerinde durulan ilk proje, kentin uzun zamandır beklediği Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesi oldu. Altyapı inşaatının haziran ayında tamamlanacağını bildiren Bakan Elvan, üst yapı ihalesinin de sonuçlandırıldığını dile getirerek, 2019 yılında ise bu projenin hizmete gireceğini müjdeledi. Elvan, konuşmasının devamında Çeşmeli – Taşucu Otoyolu ile ilgili olarak tekliflerin 14 Ağustos’a kadar verileceğini ifade ederek, projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin batı bölümünde yoğunlaşan trafiğin rahatlayacağını, daha modern ulaşım hatlarına kavuşması ve bölgedeki turizm yatırımlarının da artacağını söyledi.

Kentin bir diğer önemli konusu olan sanayicinin yatırım için yer bulamama konusuna da değinen Elvan, "Tarım Gıda Teknoparkı’nın kuruluş kararı bildiğiniz üzere alındı. İşletici şirketin kurulması için çalışmalara hız verildi. Aynı şekilde Tarsus’ta Gıda Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmalarına başlanıyor. Özel bir müteşebbis tarafından yapılmakta olan Tarım Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde de tahsislere kısa sürede başlanacak. Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin genişleme çalışmaları da devam ediyor. OSB yönetimince yaratılan 1. Etap gelişme alanında parseller yatırımcılara tahsis edilebilir hale geldi. OSB Yönetimimiz buna ek olarak iki bölgede daha gelişme alanı yaratmak için çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları da en kısa sürede sonuçlandırılacağız" diye konuştu.

Mega Endüstri Bölgesi kurulum çalışmalarına başlandığını da kaydeden Elvan, bu konuda da işlemlerin devam ettiğini söyledi. Elvan, sözlerinin devamında Tarsus ilçesinin uzun zamandır dile getirdiği üniversite talebinin karşılıksız kalmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından da uygun bulunan Tarsus Üniversitesi’nin Kanun Tasarısı’nın 20 Nisan’da Meclise sunulduğunu kaydedip, en kısa sürede Mersin’e bir üniversite daha kazandırılacağını müjdeledi.

FOTOĞRAFLI