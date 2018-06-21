Bakan Elvan’dan, Anamur-Ermenek yolu müjdesi

Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde halka hitap eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anamur-Ermenek arası bölünmüş yol projesi için kaynağın ayrıldığını belirterek, kamulaştırma işlemlerinin ardından çalışmaların başlayacağını müjdeledi.

Anamur’da bir dizi temasta bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuştu. İlçede hizmete giren ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili bilgiler veren Elvan, "6 saatlik Mersin-Anamur yolunu, 2 buçuk saate düşürdük. Anamur-Adana arasındaki projenin tamamlanmasıyla, Anamur’da 80 bin hektarlık tarım arazisi sulanacak. 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Anamur’a turist getirecek kurvaziyer gemilerinin yanaşabileceği 50 metre genişliğinde ve 350 metre uzunluğundaki iskele inşası sürüyor" dedi.

Alaköprü Barajı’nın suları altında kalan Akine, Ormancık ve Sarıağaç köylerindeki toprak iskanı için 62 buçuk milyon TL bedelle ihaleye çıkıldığını ifade eden Elvan, ilçe halkı tarafından merakla beklenen Anamur-Ermenek arası bölünmüş yol projesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Bu yolumuzu yatırım programına aldık ve ödeneği ayırdık. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu’ndan acil kamulaştırma kararı aldık, burada hakimlerden ve bilir kişilerden oluşacak bir komisyonun belirleyeceği bedel üzerinden vatandaşa parasını ödeyeceğiz ve kamulaştırma işlemini tamamlayıp ilk kazmayı vuracağız.”

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