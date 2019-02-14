Bakan Çavuşoğlu'ndan Serik MYO'ya ziyaret

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğrencilerle görüşen Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle langırt maçı da yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki günkü Serik programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral MYO'yu da ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın ve Yüksekokul Müdürü Dr. öğretim üyesi Serdar Selim'in eşlik ettiği ziyarette Bakan Çavuşoğlu, öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla sohbet etti. Yüksekokul Müdürü Dr. öğretim üyesi Serdar Selim'in makamında başlayan ziyaret, yüksekokul kantininde gençlerle istişareler, talep ve beklentilerin konuşulmasıyla devam etti.

Bakan Çavuşoğlu, yüksekokulda halihazırda 9 programın eğitim- öğretime devam ettiğini ve yeni programları açmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, yüksekokulun eksiklerinin tamamlanması konusunda gerekli desteği vereceğini ve konuyu yakından takip edeceğini kaydetti. Bu kapsamda eğitim- öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik Grafik Tasarım Programı öğrencilerinden gelen talep üzerine, programın içeriğine ve günümüz teknolojisine uygun bilgisayar laboratuvarını en kısa sürede MYO'ya kazandıracaklarını müjdeleyen Bakan Çavuşoğlu, ayrıca yüksekokul bahçesine, öğrencilerin rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere serbest zamanlarında kullanabilecekleri mekânların oluşturulması yönünde gerekli girişimleri başlatacağını bildirdi.

Öğrencilerden gelen sorular üzerine İlçe Gençlik Spor Müdürü Mevlüt Özen'den bilgi alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüksekokula 500 metre mesafede yeni açılacak olan Gençlik Merkezi, Serik'te ikamet eden tüm gençlerimizin ve yüksekokul öğrencilerimizin sportif ve kültürel olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu merkezin kullanımı öğrencilerimize tamamen ücretsiz olacaktır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal da MYO'nun bölge için çok önemli bir değere sahip olduğunu, burada okuyan öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi ailesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, eğitim-öğretim kalitesi yanında sosyal ve kültürel olarak gerekli desteği rektörlük olarak verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

BAKAN ÖĞRENCİLERLE LANGIRT OYNADI

Öğrencilerden gelen talep üzerine langırt masasının başına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile birlikte öğrencilerle langırt maçı yaptı. 3-1 Mevlüt Çavuşoğlu'nun takımının kazandığı maçtan sonra okul bahçesinde öğretim elemanları ve öğrencilerle birlikte kalabalık aile fotoğrafı da çekildi.

Yüksekokul Müdürü Dr. öğretim üyesi Serdar Selim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Geleneksel El Sanatları Programı öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı el yapımı eseri hediye ederken, Bakan Çavuşoğlu da Selim'e teşekkür plaketi hediye etti.

FOTOĞRAFLI