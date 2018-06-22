Bakan Çavuşoğlu esnafı ziyaret etti

Engin ANAK/ALANYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Alanya'da esnafı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya programına pazarcı esnafını ziyaret ederek başladı. İlçe merkezindeki cuma pazarı esnafını gezen Çavuşoğlu, pazarda alışveriş yapan yerli halk ve turistlerle de sohbet etti. Tatilci ve esnafla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu pazarcıların istek ve şikayetlerini de dinledi. Patates satan bir esnaf, Bakan Çavuşoğlu'na, "Bakanım patates fiyatlarının yükselmesi nedeniyle müşteriler 'Bunu devlet yapıyor, insan kendi parmağını keser mi? On yaşındaki çocuk bile biliyor" dedi. Bunun üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunu kasıtlı söylüyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Sen boş ver onu. Millet onu yutmaz" diye cevap verdi.

Pazar esnafı ziyaretini tamamlayan Çavuşoğlu, halk pazarından ayrıldı.

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