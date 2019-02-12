Bakan Çavuşoğlu, danışma kurulu toplantısında

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Manavgat'ta ilçe seçim danışma kurulu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ak Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından bir otelde ilçe seçim danışma kurulu toplantısına katıldı. Toplantıya Ak Partili Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, partinin eski ilçe başkanları ve kapatılan belde belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Manavgat belediye başkanlığı seçiminin mutlaka kazanılması gerektiğini belirtti. Manavgat belediye başkanlığı seçiminin büyükşehir belediyesi için de önemli olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, seçimlerin kazanılması için herkesin elinden gelen bütün çabayı eksiksiz yapması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nda MHP'yle çok iyi bir ahenk ve uyum yakalandığını da belirterek, ittifakın ruhuna aykırı davranışlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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