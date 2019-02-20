Bakan Çavuşoğlu 21 Şubat'ta Aydın'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere yarın (perşembe) Aydın'a gelecek. İş dünyasıyla yapılacak toplantıya katılacak Çavuşoğlu, daha sonra Kuşadası'nda seçim çalışmalarında bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 10.00'da Aydın- İzmir karayolu üzerinde bulunan Hasmahal Kır Bahçesi'nde iş dünyasıyla buluşacak. Burada yapılacak toplantıya katıldıktan sonra Kuşadası ilçesinde geçecek. AK Parti Aydın il Başkanı Ömer Özmen, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Aydın'da ağırlayacağız. Hasmahal Kır Bahçesi'ndeki toplantıya katılacak, ardından Kuşadası'nda bazı ziyaretlerde bulunduktan sonra Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile birlikte seçim çalışmalarına katılarak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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