Bakan Çavuşoğlu 20 Şubat'ta Bodrum'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Şubat Çarşamba günü Muğla'nın Bodrum ilçesine gelip toplantılara katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın (çarşamba) saat 10.00 ile 12.00 arasında Bodrum'daki bazı oda ve dernek yönetimleriyle bir araya gelecek. Türkiye'nin dış politika gündemi ile güncel gelişmeler hakkında toplantı yapacak. Bakan Çavuşoğlu, öğle yemeği sonrası saat 13.00 ile 14.30 arasında Bodrum Denizciler Kahvesi'ni ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinde de bulunacak. Bakan Çavuşoğlu, saat 15.00'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirecek.

BODRUM (Muğla), ()

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