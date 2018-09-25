Bakan Bekir Pakdemirli yarın İzmir'de

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26 Eylül Çarşamba günü İzmir'i ziyaret edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de ilk olarak Bergama'da bakanlık hibeli, 3200 büyükbaş süt sığırına sahip Süt Kardeşler Büyükbaş Hayvancılık İşletmesi'ni ziyaret edecek. Bakan Pakdemirli, Bergama'da ilk ürünün hasat edilebileceği 576 dekar kapalı alan sera, 100 dekar cam sera, 476 dekar plastik sera fideliğin bulunduğu Agrobay Seracılık'ta incelemelerde bulunacak. Pakdemirli, öğle yemeği için saat 13.15 sıralarında Karşıyaka'daki Orman Bölge Müdürlüğü'ne gidecek, daha sonra saat 14.30'da Tepekule Kongre Merkezi'nde 2018- 2019 zeytin rekolte tahmini açıklamasına katılacak. Saat 15.30'da bir otelde yapılacak ikili görüşmelerin ardından Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda meclis üyeleriyle bir araya gelecek. Bakan Pakdemirli saat 18.00'de Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde Buca İlçe Danışma Toplantısı'nın ardından İzmir'den Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket edecek.

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