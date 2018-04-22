Bakan Arslan'a 'Lojistik Köy' sunumu

GAZİANTEP Ticaret Odası’nı (GTO) ziyaret eden Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’a, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep’te kurulması planlanan 'Lojistik Köy' ile ilgili sunum yaptı. Lojistik köyün Gaziantep’in ekonomisine değer katacağını ve lojistik köyün Gaziantep ve ekonomisi için elzem olduğunu belirten Yıldırım, lojistik köy ile ilgili Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Arslan’dan destek istedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Lojistik Köyün, Oda Yönetiminin ilk önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak “ Lojistik köy projesi Gaziantep için var olan sorunlar ve gelecekte oluşması muhtemel büyük sorunlar için bir çözüm ve aynı zaman Gaziantep ve bölge için bir prestij projesidir” dedi. Gaziantep’te bir dizi temas ve incelemelerde bulunan ve aynı zamanda GAZİRAY’ın temel atma törenine katıldıktan sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le birlikte Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret eden Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’a 'Lojistik Köy' projesi ile ilgili sunum yapılarak destek talep edildi.

Lojistik köy projesi ile ilgili olarak Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Arslan’a sunum yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “ Lojistik Köy projesi Gaziantep ve bölge için bir prestij projesidir. Proje Gaziantep için var olan sorunlar ve gelecekte oluşması muhtemel büyük sorunlar için bir çözüm projesidir” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep milletvekilleri, Oda Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Gaziantep’in ekonomik gelişimi hakkında bilgilendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “ Çevresindeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen, mucizeler yaratan Gaziantep olarak bir çılgın projeye daha imza atmak istiyoruz. Lojistik Köy projesi Büyükşehir Belediyesi ile üzerinde üç yıldan beri çalıştığımız bir projedir. Gaziantep ekonomi mücadelesinde ve 6,5 milyar dolar ihracat ile ülkenin en fazla ihracat yapan 6. İli konumundadır. Anadolu kaplanları olan kardeş şehirlerimiz Denizli, Konya ve Kayseri’nin toplam ihracatı ülkemiz ihracatının yüzde 4,2 iken, Gaziantep tek başına ülke ihracatının yüzde 4.5’ini gerçekleştiriyor. Ülkemizde kişi başına düşen ihracat 1.649 dolar iken, Gaziantep’te kişi başına düşen ihracat 3.170 dolardır. Cari fazla veren bir ekonomimiz var. Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 126’dır. Gaziantep olarak dünya makine halısı ihracatının yüzde 31’ini, Organize Sanayi Bölgesinde tüm ülkemizin tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 2’sini tüketiyoruz. Ülkemizdeki halı üretiminin yüzde 90’ını, PP iplik üretiminin yüzde 89’unu, plastik ayakkabı, terliğin yüzde 92’sini, Nonwowen kumaşın yüzde 92’sini üretiyoruz. Çılgın Anteplilerin dosyalarında çılgın projeler var, bu projelerden biri de 'Lojistik Köy' projesidir. Gaziantep’i geleceğe taşımak için bu projenin desteklenmesi, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Gaziantep’in ekonomideki başarılarını yanı başındaki operasyonlar sürerken imza attığını, 'Lojistik Köy' projesinin Gaziantep ve bölge ekonomisine değer katacağını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “ Üç yıldır Büyükşehir Belediyemizle birlikte üzerinde çalıştığımız Lojistik köy arazisinin öncelikle Mera vasfından çıkarılması gerekiyor. Tarım alanı olmayan bu arazinin mera vasfından çıkarılmasını, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceği için istiyoruz. Gaziantep lojistik Köy Projesi bir başka çılgın proje olan Hassa-Dörtyol Tünel projesini de anlamlı kılacaktır. Biz Gaziantep’i bölgenin lojistik üssü yapmak istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızın Lojistik Köy modelinin hukuki bir alt yapıya ve destek modeline sahip olması yönünde çalışmalarını başlatması büyük önem arz ediyor. Lojistik köy için önümüzdeki pürüzler temizlenene kadar da Gaziantep olarak tek ses olup her platformda bunu dile getireceğiz. Biz bu köyü Cumhuriyetin 100. Yılında Gaziantep’e armağan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise toplantıda lojistik köy projesini çok önemsediklerini, projenin hayata geçmesinin ticari ve ekonomik anlamda ülkemizde ve bölge önemli bir potansiyele sahip olan ve ülkenin 5. Büyük ekonomisi için önem arz ettiğini, aynı zamanda projenin yalnızca Gaziantep için değil, ülkenin en önemli projesi olduğunu belirtti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın 'Lojistik Köy' sunumu ve lojistik köyün desteklenmesi taleplerinin ardından GTO Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyelerine hitap eden Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak Gaziantep’te yürüttükleri projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Lojistik Köy için gerekli çalışmaların hali hazırda bakanlık bünyesinde devam ettiğini, Gaziantep için ise bu alandaki desteğe özel önem vereceklerini söyledi.

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