Bakan Albayrak İzmir'de

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde yarın (cuma) gerçekleştirilecek İzmir Odaları ve Borsaları Ortak Toplantısı'na katılacak.

İzmir için güçbirliği yapan 3 oda İZTO, EBSO ve İTB, İzmir Odaları ve Borsaları Ortak Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Gündemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve iş dünyasından çok sayıda temsilcinin hazır bulunacağı toplantıda, İzmir’in ekonomide hak ettiği yere gelmesini sağlayacak projelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı saat 14.30'da Kaya İzmir Thermal & Convention'da gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ayrıca yarın saat 12.00'de Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yapacak. Bakan Albayrak'ın saat 18.00'de ise Ege Genç İşadamları Derneği temsilcileriyle buluşması bekleniyor.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI