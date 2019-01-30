BAKA yönetimi Burdur'da toplandı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yönetim kurulu, yeni yılın ilk olağan toplantısı Burdur'da gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki BAKA yönetim kurulu toplantısına Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Tutar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ve uzmanlar katıldı.

BAKA Dönem Başkanı Vali Ömer Seymenoğlu, BAKA'nın 10 yıl önce kurulduğunu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Vali Seymenoğlu, "Kalkınma ajansları bölgede sorumluluk alanı içerisindeki illerin gerek ekonomik, gerek sosyal, kültürel ve turizm alanındaki desteklenmesinde öncelik arz eden projeleri desteklemek için kurulmuştur. BAKA bugüne kadar birçok projeyi destekleyerek Antalya, Burdur ve Isparta'nın kalkınmasına vesile oldu. Bu yönden de kalkınma ajansları önemli bir yere sahip" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BAKA'nın Burdur, Isparta ve Antalya'da destek vereceği projeler hakkında değerlendirme yapıldı, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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