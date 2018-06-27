BAKA Burdur'da toplandı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Burdur'da yapıldı.

BAKA Dönem Başkanı Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ile BAKA uzmanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kalkınma ajanslarının Türkiye genelinde bölgesel kalkınmayı hedefleyen, çok pratik sonuçlar doğurması itibariyle de yöre insanına çeşitli sektörlerde önemli katkılar sunan yapılar olduğunu söyledi. Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Bu itibarla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı da bilhassa bölgemizde turizm, kültür, tarım ve sanayi kuruluşlarının desteklenmesi anlamında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bugünkü gerçekleştireceğimiz haziran ayı toplantısında da yine gündemimizde önemli konular yer alıyor. Özellikle Burdur için önemli olan bir çalışma söz konusu. Bilindiği üzere ilimizin önemli değerlerinden birisi süt üretimi. Bu manada katma değerin arttırılması ve sonuç olarak bu program kapsamında bulunan faaliyetlerden yerleşim yeri ayrımında çiğ süt kalite analiz raporunun hazırlanmasıyla ilgili bir çalışmadır. Bunun ötesinde yine Isparta ve Burdur illerimizin özellikle lavanta kırsal turizm faaliyetlerinin daha geniş kitlelere duyurulması anlamında yapılacak bir çalışmayı görüşeceğiz. Antalya ilimizde de Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antalya Tanıtım Vakfı'nın işbirliğinde antik çağdan kalan 20 kadın heykel başı ile ilgili replikaların yurt içi ve yurt dışında tanıtım etkinlikleri ilgili konular gündemimizde yer alıyor."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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