BAİBÜ ile BTSO arasında yüksek lisans işbirliği

Murat KÜÇÜK/BOLU,()- BOLU Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) arasında, oda üyelerine yönelik yüksek lisans programları ile ilgili başlatılması planlanan işbirliği çalışmaları kapsamında BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Ayyıldız, Müdür Yardımcıları Doç.Dr. Rahmi Yücel ve Doç.Dr. Yunus Demirli, TSO Başkanı Türker Ateş’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette TSO ve BAİBÜ işbirliğinde, BTSO üyelerine ve çalışanlarına yönelik başlatılması öngörülen yüksek lisans eğitim programları çalışmaları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Enstitü Müdürü Doç.Dr. Yaşar Ayyıldız, Enstitü’de açık bulunan tezli yüksek lisans programları ile işletme, sağlık kurumları işletmeciliği, çatışma yönetimi ve müzakere gibi tezsiz yüksek lisans programları hakkında Başkan Ateş’e bilgiler verdi.

TSO Başkanı Türker Ateş, öngörülen söz konusu işbirliğiyle oda üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak bu başlıkların dışında da yeterli talep olması halinde yeni başka programlar açılabileceğini, ayrıca protokol ile yüksek lisans program ücretlerinde üyelerimize yönelik özel indirim uygulanmasının öngörüldüğünü belirtti. Başkan Ateş, hazırlıkları devam eden işbirliği protokolü için, üyelerimizin ve çalışanlarının katılmak istedikleri veya kendi iş ve meslekleri ile ilgili açılmasını talep ettikleri yüksek lisans programlarını Oda ile iletişime geçerek bildirebileceklerini ifade etti