BAİB'in yıl sonu hedefi 2 milyar dolar ihracat

Aslı DURAN/ANTALYA, () - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, 9 aylık süreçte 1.3 milyar dolar ihracat yaptıklarını, yıl sonuna kadar 2 milyar doları hedeflediklerini belirtti.

Hakkı Bahar, Akra Barut Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bahar, BAİB'in projeleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi. BAİB olarak yaş meyve ve sebzeden demir ve demir dışı metallere, tekstilden toprak sanayi ürünlerine, kimyadan madencilik ürünlerine kadar 25 sektörde faaliyet gösterdiklerini açıklayan BAİB Başkanı Bahar, ihracata yönelik üretimin artması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihracat rakamlarının yaklaşık yüzde 60'lık kısmının yaş sebze meyve ve doğal taş sektörü olduğunu açıklayan Bahar, sektörel ve pazar çeşitliliğinin artması gerektiğini belirtti.

BAİB EYLÜL AYINDA İHRACATI 9.51 ORANINDA ARTIRDI

Antalya'nın hizmet sektörünün başında turizmin olduğunu, ardından yaş sebze ve meyve sektörünün geldiğini belirten Hakkı Bahar, doğal taş sektörünün 3'üncü sırada yer aldığını açıkladı. Bahar, sektörlerin gelişmesini, yurt dışı pazar arayışına devam ettiklerini ve yeni projeler geliştirdiklerini anlattı. Başkan Bahar, “BAİB olarak geçen yılın aynı döneminde ihracatımız toplamda 9.51 oranında arttı. Madencilik sektörü yüzde 5.43 arttı, yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 9.33 arttı ama orda mevsimsel değerlendirmedir. Kimyevi maddeler ve mamülleri yüzde 24 azaldı. Madencilik sektörü 38.9 milyon dolar, yaş meyve ve sebze sektörü 23.9 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamülleri 13.9 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 11.7 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 11.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik“ dedi.

'HEDEF 2 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK'

1 Ocak- 9 Eylül 2018 dönemi olarak değerlendirmede madenciliğin 0.28 azaldığını, yaş meyve sebze sektörünün 11.94 artıtığını, kimyevi maddeler ve mamüllerinin 9.47 azaldığını, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 2.90 azaldığını, demir ve demir dışı metallerin yüzde 79 oranında ihracat rakamının arttığını belirten Başkan Bahar, “9 aylık süreçte 1.3 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 milyar dolara ulaşmak. Bu hedefin ne kadarını yakalayabiliriz bilemiyorum, fakat yakalayabilmek için mücadele etmeliyiz. Memleketimiz ticaret savaşlarının ortasında kavga veriyorsa biz bu savaşın askerleriyiz. Bölge ve her bir işletme olarak bu hedefleri desteklemeliyiz diye düşünüyorum" dedi.

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