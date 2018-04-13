BAİB'in yeni başkanı Bahar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) seçiminde yeni başkan Hakkı Bahar oldu.

BAİB'in 2017 yılı olağan seçimli genel kurulu, Akra Barut Hotel'de yapıldı. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan ve 6 bini aşkın ihracatçının üyesi olduğu BAİB'de seçimli genel kurul için oy kullanma hakkına sahip 1450 üyeden 906'sı seçim için belge aldı. Bu üyelerden 614'ü seçimde oy kullandı. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı 'beyaz' listeyle, BAİB Başkan Yardımcısı Hakkı Bahar ise 'mavi' listeyle seçime girdi.

TARTIŞMALI DİVAN SEÇİMİ

Genel kurulda ilk olarak divan başkanı ve üyelerinin seçimi yapıldı. Divan başkanlığı için beyaz listeden Cüneyt Doğan, mavi listeden ise Cahit Özer başkanlığındaki divan kurulları aday gösterildi. BAİB Genel Sekreterliği tarafından yapılan oylamanın şekli genel kurul üyeleri arasında tartışmaya yol açtı. İlk oylamada üyelerin itirazı üzerine her iki liste için dağıtılan sarı kartlarda karışıklık olması nedeniyle iki grup arasında tansiyon yükseldi. Daha sonra el kaldırılarak tekrarlanan seçimde beyaz liste 134, mavi liste 102 oy aldı.

BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU

Divan kurulu seçiminin ardından genel kurul gündemine geçildi. Genel kurulda iki aday üyelere seslendi. İlk olarak konuşan Hakkı Bahar, genel kurulda kim seçilirse seçilsin BAİB'in başkanı olarak kabul edileceğini söyledi. Bahar, projelerinden de bahsetti. Ardından kürsüye çıkan Mustafa Satıcı, geçmiş dönem için üyelere teşekkür ederek, ihracatçı olmanın ve dünyanın dört bir yanına Türk ürünlerini satmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

SEÇİMİ BAHAR KAZANDI

Toplam 9 sandık kurulan seçimde üyeler oylarını kullandı. Başkan adayları Mustafa Satıcı 6 nolu sandıkta, Hakkı Bahar ise 4 nolu sandıkta oylarını kullandı. Mustafa Satıcı'nın beyaz listesi 289 oy alırken, Hakkı Bahar'ın mavi listesi 312 oy aldı. BAİB yeni dönemdeki başkanı Hakkı Bahar oldu.

HAKKI BAHAR'IN LİSTESİ

Boa Makine firmasından Hakkı Bahar'ın başkan adayı olduğu mavi listenin yönetim kurulu şöyle; Adalya Dış Ticaret, Duranlar Süt Sanayi, Erbeyler Tarım, Eymen Madencilik, Gürmer Enerji, Line Lojistik, Lokman Ecza Deposu, Sinerji Lojistik, Uçak Kardeşler Gıda, WBT Tarım Ürünleri.

Mavi listenin denetim kurulunda ise Narseb Gıda, Necmi Bahçeci-Bahçeci Grup, Topkapı Aktif Alkollü ve Alkolsüz İçecek Sanayi.

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