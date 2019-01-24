Bahçeşehir Koleji STEM eğitimini anlattı

İZMİR'de beş kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, BAU Global çatısı altında, dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan İngiltere'deki BETT Show'a katıldı. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'de öncüsü olduğu STEM eğitim anlayışını farklı coğrafyalardan eğitimcilerle paylaştı.

Eğitim dünyasını Londra'da buluşturan en büyük eğitim teknolojileri fuarlarından biri olan BETT Show başladı. Türkiye'den de, İzmir'de beş kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, BAU Global çatısı altında fuara katıldı. 1985 yılından bu yana düzenlenen ve dünya genelinde 800'ü aşkın şirketin katıldığı fuarda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel katılımcılara Türkiye'de öncüsü oldukları STEM eğitimini anlattı. Yücel, "Türkiye'nin eğitimde dünya markası olması iddiasında olan bir kurum olarak zaten burada olmamamız mümkün değil" dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden öğrencilerle birlikte fuara gelenlere hitap eden Hüseyin Yücel, söze BETT fuarına katılma amaçlarıyla başlayarak, "Bahçeşehir Koleji STEM eğitiminin ülkemizdeki öncüsü. Türkiye'de bu eğitimi uygulayan ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Öğrenciler STEM ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin her birinden yararlanmayı ve bunu hayatta karşılarına çıkan problemleri çözmek için bir arada kullanmayı öğreniyorlar. Endüstri 4.0'a hazırlanan dünyanın önde gelen ülkeleri de bu eğitime çok kıymet veriyorlar. Biz de bu nedenle STEM eğitiminin detaylarını dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerle BETT Show'da paylaşıyoruz. Hem de yeni teknolojileri ülkemize getirmek, yine öncü olmak için bilgiler alıyoruz. Biz yalnızca yöneticiler, akademisyenler, öğretmenler olarak da gelmedik. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizin robotik takımlarından 5 öğrencimiz de burada. Hatırlayacaksınız İstanbul'da bir köpek kuyuya düşmüş, günlerce kurtarılmayı beklemişti. Adına 'Kuyu Köpek' demiştik hatta. Bizim okulumuzun öğrencileri o köpeği kurtarmak için bir robot kol geliştirmişti. Yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın farklı ülkelerinde bu çocuklarımız takdir edildi. Onlar da fuarda kuyu köpeği nasıl kurtarmaya çalıştıklarını, nasıl bir teknoloji geliştirdiklerini anlattılar. Biz anlatıyoruz şu eğitimi veriyoruz, şöyle yapıyoruz diye… Ama işte somut örnek burada. Bu çocuklarımızın gösterdiklerinde. Kuyu köpek için yaptıkları robot kol, STEM uygulamasının hayata nasıl dokunduğunun göstergesi. O yüzden onların burada, elde ettikleri başarıları bizzat anlatmaları çok kıymetli" diye konuştu.

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