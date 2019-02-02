Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı başvuruları başladı

İZMİR'de bulunan 5 kampüsünde öğrencilerine sunduğu olanaklar ve yenilikçi eğitim modelleriyle dikkat çeken Bahçeşehir Koleji, Okula Kabul Sınavları tarihlerini belirledi.

STEM+A eğitimi başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde kişiye özgü öğretim modeli (KÖM), master 6, kodlama ve robotik gibi eğitim modellerini uygulayan Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okula kabul sürecini başlattı. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı 8., 9., 10. ve 11. sınıflar için 16 Şubat'ta; 4, 5, 6 ve 7'inci sınıflar için 23 Şubat'ta düzenlenecek. Sınav sonucuna göre okullara kabul edilecek öğrenciler, belirli oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecek. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı için başvurular; Bahçeşehir Koleji'nin Bornova, Karşıyaka, Güzelbahçe, İzmir 50. Yıl ve Torbalı'daki kampüslerinde başladı. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Ege Bölge Koordinatörü, Bornova Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü; 21. Yüzyılın eğitim modelleriyle geleceğe hazırlanmak isteyen İzmir'deki tüm öğrencileri Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı'na davet etti.

'Hayal ettiğin geleceğe doğru yerden başlamak senin tercihin' sloganıyla eğitim sektörünün önde gelen eğitim kurumlarından olduklarını dile getiren Hülagü, şöyle konuştu:

"Ulusal sınavlarda elde edilen başarılarla İzmir'in en başarılı okuluyuz. Bahçeşehir Koleji olarak tüm Türkiye'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı kabul sınavını liselerimiz için 16 Şubat, ortaokul için 23 Şubat'ta gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi, okullarımıza bu sınavla kabul ediyoruz. Ayrıca başarılı öğrenciler, belirli oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecektir."

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ SINAVI 16 MART'TA

Bahçeşehir Kolejinin bu yıl hizmete açtığı Çiçekliköy'deki İzmir 50. Yıl Kampüsü'nde, Fen ve Teknoloji Lisesi de bulunuyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye'de ilk kez 2017 eğitim öğretim yılından itibaren Bahçeşehir Koleji tarafından uygulanan lise kabul sistemi Apply Fentek ile kabul ediyor. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'ne girmek isteyen öğrenciler için, Apply Fentek sistemi kapsamında 16 Mart'ta sınav yapılacak. Sınav için yine kampüslerden 4 Şubat itibarıyla başvuru yapılması gerekiyor.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI