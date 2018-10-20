Bahçeşehir Koleji öğrencileri dünyayla buluşuyor

BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri, Bahçeşehir Koleji International Office tarafından düzenlenen gezilerde farklı kültürlerle tanışıyor, bilim ve teknoloji odaklı gezilerle gelecekteki mesleki hedeflerini belirlemede fırsatlar yakalıyor.

Her yıl yurt içinde binlerce Bahçeşehir Koleji öğrencisi, Anıtkabir, İzmir Uzay Kampı, Kapadokya, Çanakkale ve Efes gezileriyle Anadolu'nun dört bir yanındaki tarihi, kültürel, doğal güzellikleri tanıyor. Bahçeşehir Kolejinde uygulanan STEM+A, kodlama ve robotik, Master 6 gibi eğitim modellerine paralel düzenlenen yurt dışı gezilerinde ise CERN gibi dünyanın en önemli bilim merkezlerini ve Silikon Vadisi, Kennedy Uzay Üssü gibi uzay ve teknoloji merkezlerini ziyaret ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı için hazırlanan gezi programlarında dileyen öğrenciler, çok farklı alanlarda dünyanın önde gelen merkezlerini görme fırsatı yakalayacak. Farklı yaş kategorileri için hazırlanan yurt dışı eğitim gezileri kapsamında öğrenciler; bilimin etkileyici dünyasını Avrupa'nın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan 'CERN', eğlencenin renkli dünyasına yolculuğun yapılacağı 'Disneyland', mühendislikte ilk adımlarını atacakları ve STEM+A eğitimiyle elde ettikleri kazanımlarla üretim teknolojilerini yerinde görüp uygulama fırsatı bulacakları İtalya'daki 'Ferrari' ve 'Ducati' tesisleri, dünyadan uzaya açılan kapı olarak bilinen 'Kennedy Space Center', oyun ve matematiğin kesiştiği 'Legoland', bilimsel yöntem becerilerinin geliştirildiği 'Nemo Science Center', Avrupa'nın yeniden keşfedileceği 'BK Europe Bus' ve teknolojinin kalbine gidecekleri 'Silikon Vadisi' gezileriyle, gelecekleri açısından önemli tecrübeler edinecek.

PORTFOLYOLARINI ZENGİNLEŞTİRİYORLAR

Eğitim gezilerinin sonunda bilgilerini pekiştirerek bir yandan da doyasıya eğlenip meraklarını gideren öğrenciler, gerçekleştirdikleri eğitimlerin sertifikalarını da almaya hak kazanıyor. Öğrenciler, aldıkları bu sertifikalarla kişisel portfolyolarını zenginleştirme şansını yakalıyor. Öğretmen ve uzman rehberlerin eşlik ettiği yurt içi ve yurt dışı akademik gezilerin dışında öğrenciler, lise değişim programları ve yaz kamplarıyla dünya vatandaşı olma yolunda da önemli birikimler elde ediyor. Bahçeşehir Koleji International Office tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen tüm gezilere ve ayrıntılara www.bahcesehirgezi.com sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI