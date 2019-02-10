Bahçeşehir Koleji'nden çocuk muhtarlara liderlik eğitimi

BAHÇEŞEHİR Koleji Güzelbahçe Kampüsü tarafından Seferihisar Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 20 muhtar çocuğa liderlik eğitimi verildi.

Seferihisar Belediyesi tarafından Çocuk Belediyesi'nden sonra kurulan 'Çocuk Muhtarlar' projesine bir destek de Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü'nden geldi. 20 muhtar çocuğa, '21. Yüzyılın Bireylerinden 21. Yüzyılın Liderlerine' konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler öğretmenleri mentorluğunda 4 hafta süren ve her hafta bir modülün işlendiği eğitim programında, 'İletişim, değerler ve liderlik', 'kriz yönetimi', 'Proje geliştirme' konularına değinildi. Başarıyla geçen eğitimlerin ardından çocuk muhtarlar sertifikalarına kavuşurken, Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü Müdürü Zerrin Altunkaya Saygılı, "Okulumuzda her geçen gün artan akademik başarımızın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ayrı bir önem veriyoruz. 21. yüzyıla hazırladığımız öğrencilerimizin sürdürülebilir, yenilikçi, yaşadığı topluma ve dünyaya değer katan lider vasıflı bireyler olmaları hedefiyle çalışıyor ve eğitim veriyoruz. Çocuk muhtarlarımızın da dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, milli ve evrensel değerlere sahip çıkan, yenilikçi, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen bireyler olmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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