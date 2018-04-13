Bahçedeki kenevir bitkesine jandarma baskını

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına aldı.

Tarsus ilçesinde jandarma uyuşturucuya yönelik iki ayrı operasyon yaptı. Ekipler, ilk operasyonda Karakütük Mahallesi'nde S. T.’nin (33) evinin bahçesinde yaptıkları arama 153 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler ayrıca Günyurdu Mahallesi'nde Z.A.’nın (41) evinin bahçesinde yaptıkları aramada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Her 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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