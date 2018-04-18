Bahçe duvarının altında top mermisi bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bir evin bahçe duvarının altında toprağa gömünü top mermisi bulundu.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Sazlıdere köyündeki bir evin bahçe duvarının altında toprağa gömülü durumda 55x13 santimetre çapında top mermisi buldu. Uzun süre toprak altında kalmış olması sebebiyle üzerinde bulunan yazı ile rakamların silinmiş olması ve dış kısmının tamamen paslanmış olması nedeniyle top mermisinin menşei belirlenemedi. Top mermisi, bomba imha ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından askeri yetkililere teslim edildi.