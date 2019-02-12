Baharın göz kırpmasıyla belediyenin serasındaki çiçekler açtı

BOLU Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentteki çiftçilere her türlü meyve, sebze ve kesme çiçeklerin yetiştirilebilir olduğunun tanıtılması amacıyla başlattığı seracılık faaliyetleri ile kesme çiçek üretimi yılın 365 günü bitkisel üretim gerçekleştirilen serada devam ediyor. Baharın yaklaşmasıyla seradaki çiçekler açtı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki fidanlık sahasında kesme çiçek yetiştiriciliğinde dayanıklılığını uzun süre koruyan; gerbera, gül, karanfil başta olmak üzere, krizantem, cipso, şebboy, hüsnüyusuf gibi çiçekler üretiliyor. Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, "İklimsel özelliğin uygunluğu, ucuz işçilik, ve teknolojik gelişmeler bir araya geldiğinde yüksek gelir kaynağı olan bu bitkiler, toprak asitliği 6,5-7,5 arasında, organik maddece zengin mikro ve makro elementleri dengeli, drenajı yüksek topraklarda çok kolay yetiştirilebiliyor." dedi.



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