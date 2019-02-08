Bahar şenliğinde sahne alacak sanatçılar anketle belirlenecek

Erciyes Üniversitesi'nde bu yıl 20'incisi yapılacak olan bahar şenlikleri konserlerinde sahne alacak sanatçılar anketle belirlenecek. Öğrenci Bahar Şenliği Yürütme Komisyonu tarafından yapılan duyuruda, "Bu yıl 2-3-4 Mayıs 2019 tarihinde yapılması planlanan “20. Öğrenci Bahar Şenliği” kapsamında görmek istediğiniz 3 sanatçıyı ve diğer görüşlerinizi, http://baharsenligi.erciyes.edu.tr aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz. Değerli görüşlerini bizimle paylaşarak şenliğimize katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunarız" denildi.
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