Bahar Leo Kulübü koru için ilk adım

İZMİR Bahar Leo Kulübü, Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaparak koru oluşturmak için çalışma başlattı.

İzmir Bahar Leo Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı İdil Renda ve gelecek dönem başkanı Peri Atasoy Ege Orman Vakfı'nı ziyaret ederek korularının ilk elli fidan bağışını yaptı. Ege Orman Vakfı Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sırma Buğdaycı, İzmir Bahar Leo Kulübü'ne teşekkür ederek Doğa Dostu Sertifikası takdim etti. Bahar Leo Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı İdil Renda ve gelecek dönem başkanı Peri Atasoy, Kulüpleri adına oluşturmaya karar verdikleri koru ile doğaya 500 fidan hediye edeceklerini söyledi.

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