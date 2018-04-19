'Bahar Karması'nda buluştular

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - GÜZEL Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar, yıl içerisinde ürettikleri sanat çalışmalarını 'Bahar Karması' adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel, dernek yönetim kurulu üyeleri, ressamlar Turhan Ekici ve Cemalettin Timur birlikte kesti. Farklı konulardaki yağlıboya, akrilik boya ve suluboya çalışması resimlerin yer aldığı karma sergiye 40 sanatçı eserleriyle destek verdi. Salonu renklendiren sergiye sanatçı ve sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.

GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel, yılın ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Katılan sanatçılara teşekkür belgesi verilen açılışta, yıl içerisinde de dernek üyelerinin eserlerinin ve özgeçmişlerinin yer alacağı yeni bir kataloğun hazırlık çalışmasına başlandığını belirtildi.

60 eserin yer aldığı sergi, 28 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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