Baha, Babaeskilileri coşturdu

BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde 14 Şubat Sevgilileri günü etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Baha, konser verdi.

Babaeski'de trafiğe kapalı alan olan Adil Onat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen Baha konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konserinde, yeni ve eski albümlerinden birbirinden güzel şarkılar seslendiren Baha'ya zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Konserin sonunda izleyenlerden büyük alkış alan Baha, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, davet ettiği takdirde seneye de Babaeski'ye yine geleceğini söyledi. Başkan Hacı, konserin sonunda, Sanatçı Baha'ya günün anısına bir plaket sundu.

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, ayrıca konser öncesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kadınlar ve genç çiftlere çiçek sunup, yüzlerinden gülümsemenin, kalplerinden sevginin eksik olmamasını dileyerek sevgililer gününü kutladı.



