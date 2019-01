Bağlar Camii'nin temeli Cuma günü atılacak

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Şevket Can, belediye tarafından yapılacak olan Bağlar Camii temelinin Cuma günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

Başkan Can, temel atma törenine ilişkin açıklama yaptı. Projelerin taleplere göre hazırlandığını belirten Can, "2014'te Büyükşehir Yasası'ndan sonra hem maddi hem de yetki anlamında geriye gittik. Bunla ters orantılı olarak sorumluluk alanımız 4 kat arttı ve 179 mahalleden sorumlu hale geldik ama yasa ile gelen olumsuzlukları vatandaşlarımıza hissettirmedik. Gelen talepleri hep göz önüne aldık ve projelerimizi bu taleplere göre hazırladık. Bunlardan biri de Bağlar Mahallesi'nden gelen cami isteğiydi. Gelen talepleri değerlendirdik, Cuma günü temelini atacağız. Camimizi 980 metrekare alan içerisine zemin katı taziye evi olmak üzere, zemin+2 kat yapacağız" dedi.

Başkan Can herkesi 1 Şubat Cuma günü 13.30'da Bağlar Mahallesi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında düzenlenecek temel atma törenine davet etti.



