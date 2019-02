Bağlar Camii'nin temeli atıldı

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi'nde inşa edilecek olan cami ve taziye evinin temeli atıldı.

Düzenlenen törende halka hitap eden Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını söyledi. Tarsus'un her geçen gün geliştiğinin altını çizen Can, "Tarsusumuzun önü açık. Cumhur İttifakı adayı olarak huzurlarınızdayım. Yenice Lojistik Bölgesi faaliyet içinde. Tarsus Üniversitesi kuruldu, rektörü atandı. Şehrimizin yarınları güzel olacak. Biz belediye olarak önümüzdeki yıllarında hesabını yapıyoruz. Ekonomik olarak da hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından caminin temeli atılırken, Başkan Can çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



FOTOĞRAFLI