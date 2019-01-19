Bağış yoluyla hastaneye fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi yapıldı

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağış yoluyla yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi hizmet vermeye başladıÜnite ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, "Ünitemizde günlük 150 hasta hizmet alabilecek. Fizik tedavi ünitemiz felçli hastalara yönelik nörolojik rehabilitasyonu, bel, boyun fıtığı, diz eklem ağrıları, ortopedik ameliyatlar sonrası rutin fizik tedavi uygulamalarının gerçekleştirilebileceği olanaklara sahiptir. Fizik tedavi ünitesine yataklı servis de planlanmış ve hastalara otel konforunda kaliteli sağlık hizmeti sunması amaçlanmıştır. Hastanemize bu bağışı sağlayanlara teşekkür ederim. Niğde halkına hayırlı olsun" dedi.

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