ANTALYA, () - ANTALYA'da, enfeksiyon nedeniyle pıhtı atan ince bağırsağının büyük bölümü alınan ve doktorların 1 yıl ancak yaşar dediği Erol Öztürk, Prof. Dr. Okan Erdoğan'ın yaptığı bağırsak uzatma ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Evli ve 3 çocuk babası Erol Öztürk (54), 10 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. Tedavisini ihmal ettiği için damarlarına pıhtı atan Öztürk, yapılan müdahaleyle iyileşti. Kan sulandırıcı ilaçlarını kullanmadığı için bu kez bağırsak ana damarına pıhtı atan Öztürk'ün, bağırsakları kangren oldu. Yapılan ameliyatla bağırsaklarının büyük kısmı 8 yıl önce alındı. Bağırsak uzunluğu yaşamını sürdürmesi için yeterli olmayan Öztürk, Medstar Antalya Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Okan Erdoğan'a başvurdu.

Doktorların 6 ay ile 1 yıl arasında ömür tanıdığı Erol Öztürk için kadavradan bağırsak nakli yapılması için araştırma yapıldı. Ancak bu tür operasyonlardan başarılı sonuçlar elde edilip edilmedi tespit edilemedi. Ameliyattan 4 ay sonra Prof. Dr. Okan Erdoğan, Türkiye'de hiç denenmemiş bir yöntemi uygulayabileceklerini iletti. Erol Öztürk'ün kalan 45- 50 santimetre uzunluğundaki ince bağırsağına kesikler atılarak yeterli uzunluğuna ulaştırılması sağlandı.

BİR YIL ÖMRÜN KALDI DEDİLER

Prof. Dr. Okan Erdoğan'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Erol Öztürk, "Doktorum ortalama 1 sene ömrüm kaldığını söylediğinde, tıp için 1 senenin çok uzun olduğunu düşündüm. Moralimi bozmamaya çalıştım. Hem kendim hem de çevrem çözüm bulmak için araştırmaya başladık. Aylarca bağırsak nakli yapan her doktorla görüştük, olumsuz sonuçlar doğurduğunu duyarak nakilden vazgeçtik. Bu sırada doktorum böyle bir ihtimalin olduğunu söyleyince hiç tereddüt etmeden ameliyatı kabul ettim. İyi ki ona güvenmişim. 45 cm olan bağırsaklarım şu anda 1 metreye ulaştı. Onun sayesinde hayata tutundum" dedi.

ŞEKER HASTALIĞINDAN KURTULDU, İSTEDİĞİ GİBİ BESLENEBİLİYOR

Hastalığında önce 100 kilo olduğunu, ameliyat sonrasında 65 kiloya kadar düştüğünü anlatan Öztürk, "Düzenli beslenme ile 70 kiloya çıktım. Bağırsak uzatma ameliyatı sonrasında şeker ve kolesterol değerlerim normale döndü" dedi.

Prof. Dr. Okan Erdoğan ise daha önce hiç yapmadıkları bağırsak uzatma ameliyatını ilk kez uyguladıklarını kaydetti. Bağırsaklarının büyük çoğunluğunu çıkarmak zorunda kaldıklarını kaydeden Prof. Dr. Erdoğan, "Yaklaşık 40 cm'lik bir ince bağırsağı kaldı. O ameliyatla bağırsağa giden ana atardamar tıkanıklığını çözdük. Bu işlem sonrası bir miktar daha canlı bağırsak sahibi olduk. Yaklaşık 55-60 cm arası bağırsağı vardı. Bu şekilde yaşamasını sağlamaya çalıştık. Damardan besledik. Ama o dönemde sık sık hastaneye yatması gerekiyordu. Çünkü enfeksiyonlar beslenme problemleri sıvı açıkları nedeniyle böbrek yetmezliği de gelişti" diye konuştu.

HASTAMIZ BANA GÜVENDİ, RİSKLERİ BİRLİKTE GÖZE ALDIK

Prof. Dr. Okan Erdoğan; “ Bu ameliyatı ilk kez yapacağım için çok heyecanlıydım. Çok emin değildim ama hastamızın tek kurtuluşu buydu. Eğer bu yöntem başarılı olursa hayatının sonuna kadar hiç problem olmadan yaşayabileceğini biliyorduk. Karşılıklı olarak bu kararı verdik, riskleri göze aldık. Birkaç ay içerisinde damardan tamamen beslenme ihtiyacı ortadan kalktı. 6-7 ay sonra tamamen normal beslenebilir hale geldi. Türkiye'de bu ameliyatı yapan merkezlere çok rastlayamıyoruz ama bilinmesini ve yapılabilir hale gelmesini istiyoruz. Çünkü bu tür hastalar çoğunlukla bu işlem yapılamadığı için hayatı kaybediyor" dedi.

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