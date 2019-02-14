Bağımlılıkla mücadele konuşuldu

UŞAK Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında yapıldı.

Uşak Öğretmenevi Şeref Salonu’nda yapılan toplantıya Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın yanı sıra, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Vali Yardımcıları Muammer Balcı ve Ömer Kalaylı, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve kurul üyeleri katıldı. Vali Funda Kocabıyık toplantıda yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu maddeler ve bağımlılıkla mücadele ülkemiz için önemli bir öncelik olarak yer almaktadır. Bu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki zararlarının kaldırılması için ilgili tüm kuruluşların belirli bir program dahilinde birlikte ve etkin bir şekilde çalışması gereklidir. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Uşak Üniversitesi'nin, Yeşilay Uşak İl Temsilciliği'nin, Uşak Belediye Başkanlığı'nın ve son olarak Uşak Müftülüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi alacağız" dedi.

Vali Funda Kocabıyık’ın konuşmasının ardından Uşak'ta uyuşturucu ile mücadelede alınan ve uygulanan tedbirlerle, kurumlar arasındaki koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

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