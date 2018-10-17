Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

ADANA Valiliği toplantı salonu'nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşti.Toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Yusuf Yalçın, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.KAMU KURUMLARI SUNUM YAPTIYoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü yetkililerince ve Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunların başında, bağımlılık ve bağımlılıkla mücadelenin geldiğini bağımlılık denildiğinde konunun sadece madde ve uyuşturucu bağımlılığı ile sınırlandırılmasının diğer bağımlılık alanlarının gözden kaçmasına da sebep olduğunu belirtti. Vali Demirtaş, "Bağımlılıkla mücadelenin en önemli başlığını kuşkusuz uyuşturucu ile mücadele oluşturmaktadır. Mücadelemiz; ekiminden üretimine, bulundurulmasından alım-satım ve kullanımına kadar pek çok alanı kapsıyor. Tüm bu alanlarda polisimizle, jandarmamızla, istihbarat birimlerimizle yoğun bir mücadele yürütüyoruz" dedi.Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplantısı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

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