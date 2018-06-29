Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı

ADANA'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toplandı.Valilik'te düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Seyhan Tükel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Yusuf Yalçın, ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunların başında, bağımlılığın geldiğine dikkat çekti. Demirtaş, "Çağın hastalığı olan bağımlılığı, fiziksel ve ruhsal bağımlılık şeklinde iki başlığa ayırmak ve değerlendirmeleri bu minval üzere yapmak, bizlerin bu konu üzerinde doğrulara ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Fiziksel bağımlılık, en basit tanımı ile kullanılan maddeye karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise, kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme, giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür" diye konuştu.ADANA'NIN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMALIYIZUyuşturucuyu Adana'nın gündeminden çıkarılması gerektiğini söyleyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:“Ülkemizde Adana, doğrudan madde bağlantılı ölümlerde, üst seviyelerde yer almaktadır. Bu durum, görev sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyorum. Gerek koordinasyon kurulu üyesi olan kişi ve kurumlar, gerekse sivil toplum kuruluşları, uyuşturucu sorununu çözmek adına üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmelidir. El birliği ile bu şehrin gündeminden uyuşturucuyu çıkarmalıyız. Üretim, satış ve kullanım zincirlerini kırmalıyız. Adana’da uyuşturucunun esâmesi okunmayıncaya kadar, var gücümüzle mücadeleye devam etmeliyiz. Bu tespitler ışığında bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının hayli yararlı olacağına inanıyor, katılımınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDUVali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplantısı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

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