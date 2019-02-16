Bağbaşı Yerleşkesinde jeotermal su

KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen pilot üniversite kapsamındaki projelere jeotermal kaynak kazandırılması amacıyla hazırlanan Terme Sahasında Jeotermal kaynağın temini ve proje sahalarına iletimi projesi tamamlandı.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin pilot üniversite seçilmesinin ardından çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte projeler sahada hayat bulmaya başladı.Yaklaşık 2 bin 700 metre toplam uzunluğa sahip olan jeotermal hatta suyun sıcaklığı yaklaşık 50 derece olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı için verilen 10 litre/saniye pompa kapasitesi üniversitemizde 40 litre/saniye olarak hazırlandı. Kuyu sayısı ve kapasitenin artması ile birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi pompa kapasitesi dört katına kadar çıkabilecek.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi pilot projelerine katkı sağlayacak olan jeotermal su, hem jeotermal serayı besleyecek hem de pilot projelerin önemli bir ayağını oluşturan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine destek verecek. Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi kapsamında testler 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla tamamlanarak jeotermal suyun üniversitede kullanımı sağlandı.Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerin hızla faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hazırlanan projelerle şehre ve bölgeye katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Karakaya, “Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesinin tamamlanması ile birlikte diğer projelerimizde jeotermal sudan faydalanabilecek.” dedi.Tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin jeotermalle ilgili önemli bir aşama kat ettiğini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti:“Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi termal suyun aranması, sondaj çalışması ve termal bölgeden proje alanına suyun iletilmesi aşamalarından oluşuyor. Bu aşamaların hepsi başarıyla tamamlandı ve jeotermal su artık üniversitemizde. Diğer projelerimizde hızla tamamlanacak. Şehrine ve bölgesine katkı sağlayarak yön veren bir üniversite olarak yeni projeler ve yeni çalışmalar için hazırız.”

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