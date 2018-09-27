Bagajından kaçak sigara çıkan yolcuya 32 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye), () - OSMANİYE'de Jandarma ekiplerinin durdurduğu bir otobüsteki yolcunun bavulunda 2 bin 300 adet kaçak sigara çıktı. Yolcuya, 32 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E90 otoyolu üzerinde yapılan yol emniyeti ve kontrol faaliyeti sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü ve arama yapıldı. İncelemede, aracın bagajında bulunan bavul içerisinde 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli yolcu A.İ. (28) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. A.İ'ye her bir kaçak sigara paketi için 14 lira olmak üzere 32 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.



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