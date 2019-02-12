Bafra'da 'Yaşama Yol Ver' eğitimi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde ‘Yaşama Yol Ver’ projesi kapsamında sağlık ekiplerince ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.

İlçede, 112 Acil Servis çağrı hattına gelen gereksiz aranmaların önlenmesi, ambulanslara verilen geçiş üstünlüğü konularında toplumsal farkınladık oluşturmak amacıyla ‘Yaşama Yol Ver’ projesi eğitimleri Bafra Gençlerin Koleji Ortaokulu'nda sürdürüldü. Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırılması amacıyla başlatılan 'Minik 112' uygulamasının da, ortaokulda eğitim gören tüm öğrencilere uygulanıldı. Ortaokulunda düzenlenen eğitime Acil Sağlık Hizmetleri Birimi görevlileri Dilek Baran ve Murat Kılıç da katıldı. Okulda eğitim gören tüm öğrencilere, 112 çağrı hattına gelen gereksiz aranmaların önlenmesi ve ambulanslara verilen geçiş üstünlüğü konularında eğitimler verildi.