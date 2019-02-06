Badem çiçeği festivaline davet

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenecek 'Badem Çiçeği Festivali', 8-10 Şubat arasında gerçekleştirilecek.

Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Badem Çiçeği Festivali, 8 Şubat Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival boyunca ilçe merkezi ve Palamutbükü'nde çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileriyle konserler düzenlenecek. Festival kapsamında 'Datça'da bademcilik ve arıcılık', 'Zehirsiz toprak, zehirsiz üretim' konulu söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), ()

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